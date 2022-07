BALLANDO CON LE STELLE: GABRIEL GARKO E LA CARICA DEI SUPER VIP DI MILLY CARLUCCI (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo le performance come ballerino per una notte, GABRIEL GARKO si prepara a scendere nella pista di BALLANDO con le STELLE come concorrente. L’ultima ospitata nello show di MILLY CARLUCCI, la semifinale dello scorso dicembre, aveva il sapore di una ufficializzazione. GABRIEL GARKO, dopo l’ospitata nel 2018, è tornato a BALLANDO con le STELLE nel 2021. Con Giada Lini infiamma la pista tra tango e charleston. Tutti in piedi all’Auditorium Rai, applausi. “Prossimo anno a BALLANDO come concorrente!”, commenta a bordo pista Alberto Matano. “Il concorrente più giusto per BALLANDO, se vieni hai già vinto”, aggiunge la presidente di giuria Carolyn Smith. MILLY ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo le performance come ballerino per una notte,si prepara a scendere nella pista dicon lecome concorrente. L’ultima ospitata nello show di, la semifinale dello scorso dicembre, aveva il sapore di una ufficializzazione., dopo l’ospitata nel 2018, è tornato acon lenel 2021. Con Giada Lini infiamma la pista tra tango e charleston. Tutti in piedi all’Auditorium Rai, applausi. “Prossimo anno acome concorrente!”, commenta a bordo pista Alberto Matano. “Il concorrente più giusto per, se vieni hai già vinto”, aggiunge la presidente di giuria Carolyn Smith....

