Andrea Pucci, il suo sketch irrita Tommaso Zorzi (Di venerdì 1 luglio 2022) L’influencer Tommaso Zorzi commenta sui suoi social uno sketch di Andrea Pucci (Colorado e MCS) che lo riguarda. La battuta sotto accusa consiste in un cliché utilizzato dal comico durante un pezzo sui tamponi. Più nello specifico, quello che ha turbato l’ex gieffino, è stato il riferimento marcato alle proprie abitudini sessuali. Andrea Pucci, Tommaso Zorzi chiede al comico di scusarsi Photo Credits: Cipiesse BresciaL’influencer e star televisiva, Tommaso Zorzi, è rimasto piuttosto turbato dallo sketch del comico milanese Andrea Pucci. Ad infastidirlo in particolare una battuta in cui il cabarettista alludeva all’ingresso anale del tampone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) L’influencercommenta sui suoi social unodi(Colorado e MCS) che lo riguarda. La battuta sotto accusa consiste in un cliché utilizzato dal comico durante un pezzo sui tamponi. Più nello specifico, quello che ha turbato l’ex gieffino, è stato il riferimento marcato alle proprie abitudini sessuali.chiede al comico di scusarsi Photo Credits: Cipiesse BresciaL’influencer e star televisiva,, è rimasto piuttosto turbato dallodel comico milanese. Ad infastidirlo in particolare una battuta in cui il cabarettista alludeva all’ingresso anale del tampone ...

repubblica : Tommaso Zorzi contro Andrea Pucci: 'Ha fatto nel suo show una battuta omofoba su di me' - telodogratis : Andrea Pucci e quel commento velato che “zittisce” Zorzi dopo l’accusa di omofobia - smokechikens : RT @dailydrama2022: 30 Giugno 2022 Le battute omofobe di Andrea Pucci su Tommaso Zorzi - daniele_minoia : RT @zorzi_gaia: Io fino ad oggi non sapevo manco chi fosse Andrea Pucci e sinceramente stavo meglio così - Chiara762 : RT @VanityFairIt: Durante il suo spettacolo comico, Andrea Pucci rivolge una battuta omofoba a Tommaso Zorzi che, il giorno dopo, non le ma… -