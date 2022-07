A Roma l'Ama organizza un piano per ricominciare a pulire le strade (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo le nuove assunzioni, Ama (ri)comincia a pulire le strade. Il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato che il primo blocco di 55 nuovi assunti, degli oltre 650, è entrato in azione. Oltre al personale sono entrate in funzione 88 nuove spazzatrici. “Inauguriamo l’avvio di quello che non è un piano straordinario, ma la nuova normalità che vorremmo realizzare a Roma, con il ritorno della attività di spazzamento e lavaggio delle strade con maggiore intensità e maggiore capillarità”, ha detto Gualtieri da Piazza Mazzini, dove ha preso il via il piano di potenziamento. Il programma dovrebbe gradualmente entrare in funzione in tutta Roma entro la fine dell'anno. Ogni municipio avrà una squadra di pulizie composta da quindici persone e cinque mezzi che si occuperà dello ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo le nuove assunzioni, Ama (ri)comincia ale. Il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato che il primo blocco di 55 nuovi assunti, degli oltre 650, è entrato in azione. Oltre al personale sono entrate in funzione 88 nuove spazzatrici. “Inauguriamo l’avvio di quello che non è unstraordinario, ma la nuova normalità che vorremmo realizzare a, con il ritorno della attività di spazzamento e lavaggio dellecon maggiore intensità e maggiore capillarità”, ha detto Gualtieri da Piazza Mazzini, dove ha preso il via ildi potenziamento. Il programma dovrebbe gradualmente entrare in funzione in tuttaentro la fine dell'anno. Ogni municipio avrà una squadra di pulizie composta da quindici persone e cinque mezzi che si occuperà dello ...

Pubblicità

paolinab : @CampioneOmaggio @reportrai3 @RiprendRoma @romafaschifo @Luce_Roma @notizieroma @romatoday @diarioromano… - mariolopresti : @anna_foglietta Roma è indecente anche grazie ad una larga fetta che parcheggia dove gli pare, butta tutto per terr… - cuba98w : RT @FranFerrante: #Emergenza #rifiuti a #Roma perché non si sa dove mettere la raccolta indifferenziata che giace per strada e impuzza la c… - tbuccico69 : RT @GiuseppeRoma977: A noi ci dicono di non sprecarla, e loro nei loro cantieri la buttano!! Costruzione di un CdR Ama!! ???? @RiprendRoma @L… - coma_girl : In questi giorni rifletto su come la Roma mi abbia portato dei doni non attesi, neppure sperati, totalmente inaspet… -