Wimbledon | Sonego batte Gaston e si regala terzo turno e Nadal

Pubblicità

Eurosport_IT : SONE-GOOOOOOOOOOOO! ?????? L'azzurro vince il 2° turno contro il francese Hugo Gaston e continua il viaggio a Wimble… - Eurosport_IT : SONEGOOOOOOOOOOO! ?????? L'azzurro vince la maratona contro Denis Kudla e conquista il 2° turno di Wimbledon! ????????… - repubblica : Wimbledon, Sonego batte Gaston e avanza al terzo turno: sfidera' Nadal o Berankis - Eurosport_IT : ???? Italiani a Wimbledon ?????? Al 3° turno: ? Sinner ? Sonego Eliminati: ?? Berrettini (ritirato, covid) ?? Cocciar… - RaulAlbiol33LIB : RT @Eurosport_IT: ???? Italiani a Wimbledon ?????? Al 3° turno: ? Sinner In gioco: ?? Sonego Eliminati: ?? Berrettini (ritirato, covid) ?? C… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata. 16.25 Diamo un'occhiata alle statistiche: 6 ace a 2 in favore dell'italiano che non ha piazzato doppi ...Tutto da vivere in diretta su Sky Sport con 9 canali dedicati e in streaming su NOWUNCOVERED IN LIVE STREAMING I risultati principali di oggi- Gaston 7 - 6, 6 - 4, 6 - 4 Nadal - ...Aspettando Rafael Nadal! Lorenzo Sonego ha già prenotato il biglietto per il terzo turno di Wimbledon 2022 ed ora aspetta di conoscere il nome del suo prossimo avversario. Una sfida che potrebbe veder ...Continua l’avventura di Lorenzo Sonego a Wimbledon. L’azzurro batte il francese Gaston 7-6 6-4 6-4 e vola al terzo turno, secondo italiano a farlo in questa edizione dei Championships dopo Sinner. Orf ...