VIDEO/ In cerca di funghi precipita in un dirupo, uomo morto in Irpinia (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPietrastornina (AV) – Storia in tragedia questa mattina a Pietrastornina. Intervento dei Vigili del fuoco di Avellino stamattina nel comune di Pietrastornina, in località Acqua della Vena, per soccorrere due uomini, di cui uno precipitato in un dirupo alto circa 150 metri, durante un'escursione a caccia di funghi. Recuperato dagli elisoccorritori del reparto volo di Pontecagnano l'uomo che aveva dato l'allarme, mentre il secondo uomo è stato individuato in fondo al precipizio, purtroppo privo di vita. https://www.vigilfuoco.tv/sites/default/files/notizia/stanza 106/af728aa/af728aa 47959.mp4 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

