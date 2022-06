Verona, vescovo licenzia il prete che lo aveva criticato per l’intromissione in campagna elettorale: non potrà più insegnare al Liceo (Di giovedì 30 giugno 2022) Alla vigilia del ballottaggio a Verona aveva “osato” criticare duramente il vescovo per il suo invito a considerare chi tra i due candidati (Sboarina e Tommasi) prestasse più attenzione alla “famiglia voluta da Dio e non alterata dall’ideologia del gender“. Non era stato l’unico a criticare quello che era un endorsement indiretto al candidato del centrodestra. Ma a pochi giorni dal secondo turno e dalla vittoria di Damiano Tommasi, don Marco Campedelli è stato sollevato dal suo incarico di docente di religione al Liceo “Maffei”. E a licenziarlo è stato proprio il vescovo di Verona, Giuseppe Zenti. Don Marco Campedelli aveva accusato di “autoritarismo” il vescovo e aveva inviato una lunga lettera all’agenzia Adista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Alla vigilia del ballottaggio a“osato” criticare duramente ilper il suo invito a considerare chi tra i due candidati (Sboarina e Tommasi) prestasse più attenzione alla “famiglia voluta da Dio e non alterata dall’ideologia del gender“. Non era stato l’unico a criticare quello che era un endorsement indiretto al candidato del centrodestra. Ma a pochi giorni dal secondo turno e dalla vittoria di Damiano Tommasi, don Marco Campedelli è stato sollevato dal suo incarico di docente di religione al“Maffei”. E arlo è stato proprio ildi, Giuseppe Zenti. Don Marco Campedelliaccusato di “autoritarismo” ilinviato una lunga lettera all’agenzia Adista ...

