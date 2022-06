Uomini e Donne, Fabio Mantovani ricoverato in ospedale: le parole di Isabella Ricci (Di giovedì 30 giugno 2022) Fresca di matrimonio, la coppia del trono over di Uomini e Donne formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani ha subito dovuto superare una prova non facile, ovvero un’operazione chirurgica cui è stato sottoposto il cavaliere, che in queste ore si trova ancora ricoverato in ospedale, in convalescenza. Per lui, però, la diagnosi è favorevole e a breve guarirà. Uomini e Donne, Gemma e Ida in vacanza insieme: il commento di Tina Cipollari L'opinionista di Uomini e Donne non ha resistito dal commentare in maniera sarcastica le foto pubblicate su Instagram dalla Platano ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 giugno 2022) Fresca di matrimonio, la coppia del trono over diformata daha subito dovuto superare una prova non facile, ovvero un’operazione chirurgica cui è stato sottoposto il cavaliere, che in queste ore si trova ancorain, in convalescenza. Per lui, però, la diagnosi è favorevole e a breve guarirà., Gemma e Ida in vacanza insieme: il commento di Tina Cipollari L'opinionista dinon ha resistito dal commentare in maniera sarcastica le foto pubblicate su Instagram dalla Platano ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #24giugno ieri sono stato ospite di @common___home alla @UniLUISS mi sono sentito un astronauta in mezzo a tante do… - EnricoLetta : Dopo due mesi di intensa #campagnaelettorale. Dopo tanto ascolto e tante parole. Dopo infinite strette di mano e ta… - lucianonobili : “Non sacrificheremo le ragazze, le donne, i ragazzi, gli uomini #curdi, che sono stati in questi anni il nostro ele… - lmasculolegato : RT @CathVoicesITA: La modernità morale della democrazia 2.0 abbandona i #Curdi nelle mani di #Erdogan in cambio dell’ok a #Finlandia e #Sve… - CarloM33131287 : RT @CathVoicesITA: La modernità morale della democrazia 2.0 abbandona i #Curdi nelle mani di #Erdogan in cambio dell’ok a #Finlandia e #Sve… -