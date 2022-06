Ultime Notizie – Mercato Inter e Juve, Bremer: “Non so se futuro sarà in Italia” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Dove andrò a giocare? Ne sto parlando con il mio agente e al momento non c’è nulla di definito. Stiamo riflettendo, non so se rimarrò in Italia o andrò all’estero”. Così il difensore del Torino Gleison Bremer, alla trasmissione Flow Sport Club, in merito al suo futuro. Il 25enne brasiliano resta il primo obiettivo dell’Inter qualora dovesse partire un titolare (uno tra Milan Skriniar e Stefan De Vrij) e negli ultimi giorni è stato accostato alla Juve. “L’unica cosa fondamentale è giocare la prossima Champions League -sottolinea Bremer-. E’ importante per continuare a crescere. Si definirà tutto nei prossimi giorni o nelle prossime settimane”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) “Dove andrò a giocare? Ne sto parlando con il mio agente e al momento non c’è nulla di definito. Stiamo riflettendo, non so se rimarrò ino andrò all’estero”. Così il difensore del Torino Gleison, alla trasmissione Flow Sport Club, in merito al suo. Il 25enne brasiliano resta il primo obiettivo dell’qualora dovesse partire un titolare (uno tra Milan Skriniar e Stefan De Vrij) e negli ultimi giorni è stato accostato alla. “L’unica cosa fondamentale è giocare la prossima Champions League -sottolinea-. E’ importante per continuare a crescere. Si definirà tutto nei prossimi giorni o nelle prossime settimane”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

