Tuffi, Mondiali 2022: Giovanni Tocci in finale dal metro con il miglior punteggio. Marsaglia eliminato (Di giovedì 30 giugno 2022) Giovanni Tocci fa sognare dal metro ai Mondiali di Budapest. Il calabrese riscatta la delusione dell’eliminazione dai tre metri e domina l’eliminatoria di questa mattina con il miglior punteggio (396.15), battendo addirittura i due cinesi Wang Zongyuan (380.95) e Zheng Jiuyaun (375.75), che hanno commesso alcuni errori gravi. L’azzurro, invece, è stato vicinissimo alla perfezione ed ora si lancia verso un sogno anche d’oro. Non saranno due gli azzurri in finale, visto che Lorenzo Marsaglia non è riuscito a staccare il biglietto per l’ultimo atto, chiudendo in quindicesima posizione (350.60). Peccato per qualche errore di troppo per il romano, che aveva tutte le qualità per entrare tra i migliori ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022)fa sognare dalaidi Budapest. Il calabrese riscatta la delusione dell’eliminazione dai tre metri e domina l’ria di questa mattina con il(396.15), battendo addirittura i due cinesi Wang Zongyuan (380.95) e Zheng Jiuyaun (375.75), che hanno commesso alcuni errori gravi. L’azzurro, invece, è stato vicinissimo alla perfezione ed ora si lancia verso un sogno anche d’oro. Non saranno due gli azzurri in, visto che Lorenzonon è riuscito a staccare il biglietto per l’ultimo atto, chiudendo in quindicesima posizione (350.60). Peccato per qualche errore di troppo per il romano, che aveva tutte le qualità per entrare tra ii ...

