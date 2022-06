Tirocini formativi uffici giudiziari: riaperti i termini (Di giovedì 30 giugno 2022) 73 del d.l 69/2013, il cui bando é apparso nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 83 dell'8 aprile 2022. In particolare, si tratta della proroga dei termini per la proposizione delle domande di ... Leggi su gnewsonline (Di giovedì 30 giugno 2022) 73 del d.l 69/2013, il cui bando é apparso nella Gazzettaale Serie Generale n. 83 dell'8 aprile 2022. In particolare, si tratta della proroga deiper la proposizione delle domande di ...

Pubblicità

lametino : Tirocini formativi al TAR della Calabria: al via presentazione domande per laureati in Giurisprudenza - - ilvaglio1 : Tirocini formativi per ipovedenti e non vedenti finanziati dalla Regione Campania #disabilità #ciechi… - unisiena : Bando per 20 tirocini formativi e di orientamento con rimborso spese: > n. 2 per la sede di Arezzo (presidio di Ate… - Lavorosole24ore : Tirocini formativi, la stretta preoccupa Bianchi e Messa - ConfindustriaBN : # Formazione. Confindustria Benevento offre assistenza, supporto e informazioni su #tirocini, #contratti di… -