Terra amara, trame dal 4 all'8 luglio 2022: la fuga di Zuleyha ed Yilmaz (Di giovedì 30 giugno 2022) Parte il 4 luglio 2022 su Canale 5 Terra amara, la nuova soap opera turca che, stando agli spoiler, non farà rimpiangere Brave and Beautiful. Le anticipazioni all'8 luglio 2022 di questa nuova serie rivelano che i protagonisti sono Zuleyha ed Yilmaz, che presta servizio in qualità di meccanico nella bottega del suo padrino Ayhan. Il giovane sarà in procinto di chiedere alla fidanzata si sposarlo, ma il fratellastro di Zuleyha, Veli, per saldare una scommessa di gioco, venderà la ragazza a Naci. La giovane, con uno stratagemma verrà mandata dal fratellastro a casa di Nigar, un complice di Naci, che proverà a stuprarla. Yilmaz, però, avvertito da Gulsum, la moglie di Veli, si precipiterà da Zuleyha e ...

