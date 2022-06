Skriniar-PSG, c’è la decisione del giocatore: i dettagli (Di giovedì 30 giugno 2022) In casa Inter sono arrivati per ora 5 tasselli in questa sessione di calciomercato estiva, l’ultimo di queste entrate si chiama Romelu Lukaku. Ora la società neroazzura se vuole fare altri innesti si trova costretta a vedere, sia per una questione economica che per una questione di spazio in rosa. L’obiettivo è di chiudere la sessione di calciomercato, che è stata in attivo tra i 60 e gli 80 milioni di euro, con un’importante cessione in casa interista. Il più indiziato a diventare la vittima sacrificale del mercato sponda neroazzurra sembra essere il roccioso difensore Milan Skriniar. mercato Inter cessione Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti, la pista che portava Skriniar a Londra sponda Chelsea si sarebbe raffreddata in quanto i Blues avrebbero deciso di virare su altri obiettivi di mercato. Di tutt’altra idea sono ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 giugno 2022) In casa Inter sono arrivati per ora 5 tasselli in questa sessione di calciomercato estiva, l’ultimo di queste entrate si chiama Romelu Lukaku. Ora la società neroazzura se vuole fare altri innesti si trova costretta a vedere, sia per una questione economica che per una questione di spazio in rosa. L’obiettivo è di chiudere la sessione di calciomercato, che è stata in attivo tra i 60 e gli 80 milioni di euro, con un’importante cessione in casa interista. Il più indiziato a diventare la vittima sacrificale del mercato sponda neroazzurra sembra essere il roccioso difensore Milan. mercato Inter cessione Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti, la pista che portavaa Londra sponda Chelsea si sarebbe raffreddata in quanto i Blues avrebbero deciso di virare su altri obiettivi di mercato. Di tutt’altra idea sono ...

