Siccità, dramma Po: "Acqua salata entra per 30 chilometri". Agricoltura a rischio (Di giovedì 30 giugno 2022) Il cuneo salino – cioè l'avanzamento del mare nel delta del Po – è arrivato a oltre 30 chilometri, una quota record. Resta infatti grave l'emergenza Siccità nel distretto del Po: le portate sono ancora molto basse e il prelievo non è stato ridotto, come chiesto settimane fa. Permangono l'assenza di piogge, nonostante i temporali delle ultime ore abbiano ristorato la portata, e temperature altissime. Questa è la sintesi dell'Osservatorio sul Po tornato a riunirsi oggi. Meuccio Berselli, segretario Autorità, ha lanciato l'allarme: "Problema solo rimandato di 10 giorni se non si rispetteranno le misure decise", ovvero la riduzione di prelievo idrico del 20% sulle acque disponibili. "Alla luce di questi dati emersi oggi – ha commentato Berselli in apertura dell'incontro – a cosa serve prendere decisioni, organizzare e coordinare incontri utili con tutti i ...

