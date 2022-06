Sesso anale: tutto quello che devi sapere (Di giovedì 30 giugno 2022) Con il termine Sesso anale si indica generalmente un’attività sessuale che prevede l’inserimento del pene nell’ano. Il termine Sesso anale in realtà comprende, oltre al rapporto penetrativo con il pene, altri tipi di comportamenti sessuali come i contatti oro-anali (anilingus) e la stimolazione o l’inserimento di dita oppure di oggetti. Rispetto ad altre pratiche sessuali il Sesso anale era fino a poco tempo fa qualcosa di impensabile, un’attività immorale da non praticare e di cui non parlare. Negli ultimi anni le persone che hanno iniziato a dedicarsi a questa attività sessuale sono aumentate e le ricerche mostrano che nel tempo si sta verificando una graduale apertura verso questo tema. Nonostante siano in pochi a dichiararlo, è più comune di quanto si pensi. Ci sono rischi? Come ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 giugno 2022) Con il terminesi indica generalmente un’attività sessuale che prevede l’inserimento del pene nell’ano. Il terminein realtà comprende, oltre al rapporto penetrativo con il pene, altri tipi di comportamenti sessuali come i contatti oro-anali (anilingus) e la stimolazione o l’inserimento di dita oppure di oggetti. Rispetto ad altre pratiche sessuali ilera fino a poco tempo fa qualcosa di impensabile, un’attività immorale da non praticare e di cui non parlare. Negli ultimi anni le persone che hanno iniziato a dedicarsi a questa attività sessuale sono aumentate e le ricerche mostrano che nel tempo si sta verificando una graduale apertura verso questo tema. Nonostante siano in pochi a dichiararlo, è più comune di quanto si pensi. Ci sono rischi? Come ...

Evanescent_Mask : @Maryss84 @Maria20Angela @IlContiAndrea Ma magari pure Pucci lo prende dietro, perchè il sesso anale non è prerogat… - enrielecp : RT @pornocriceto: perv #Anale casting 100% solo #Anale, palle profonde per Lilit Sweet, rimming, ... #1Su1 #Adolescenti #Anal #AnalVids #Bo… - Manuel16381191 : @Aokaze87 @DegliGiulietta Su questa ti rispondo io, se permetti. Avevo una vecchia morosa che un giorno mi ha propo… - theacidsideofvi : L’ossessione che certi uomini etero hanno per il sesso anale tra uomini di altro orientamento andrebbe seriamente studiata… #pucci #zorzi - _TheQueen_95 : Comunque per rispondere alla battuta senza senso di PUCCI, il sesso anale non lo fanno solo i gay, ma anche gli etero ?? -