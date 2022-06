Pos, multe per chi non accetta le transazioni elettroniche (Di giovedì 30 giugno 2022) Il progresso va di pari passo con la legislazione. Se sei mesi fa era partito l’obbligo di accettare il pagamento tramite Pos, senza però includere vere e proprie sanzioni per chi non aderiva al nuovo ordinamento. Questo purtroppo è stato dovuto da un continuo contrasto di idee delle varie forze politiche, che non trovavano una quadra. Cosa che finalmente è avvenuta oggi al Consiglio dei Ministri, che ha definitivamente approvato le multe ai trasgressori. L’utilizzo del pagamento tramite circuito elettronico serve come ulteriore mezzo per ridurre ulteriormente l’evasione fiscale. Per tale motivo, già da sei mesi, tutti i commercianti, compresi anche notai, avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, medici, consulenti del lavoro e dentisti sono obbligati dal nuovo ordinamento ad accettare tale ... Leggi su zon (Di giovedì 30 giugno 2022) Il progresso va di pari passo con la legislazione. Se sei mesi fa era partito l’obbligo dire il pagamento tramite Pos, senza però includere vere e proprie sanzioni per chi non aderiva al nuovo ordinamento. Questo purtroppo è stato dovuto da un continuo contrasto di idee delle varie forze politiche, che non trovavano una quadra. Cosa che finalmente è avvenuta oggi al Consiglio dei Ministri, che ha definitivamente approvato leai trasgressori. L’utilizzo del pagamento tramite circuito elettronico serve come ulteriore mezzo per ridurre ulteriormente l’evasione fiscale. Per tale motivo, già da sei mesi, tutti i commercianti, compresi anche notai, avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, medici, consulenti del lavoro e dentisti sono obbligati dal nuovo ordinamento adre tale ...

