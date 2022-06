Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: dove, la data delle nozze (Di giovedì 30 giugno 2022) Il giorno tanto atteso è quasi arrivato: Paola Turci, la nota cantante, e Francesca Pascale, l’ex fidanzata di Silvia Berlusconi convoleranno a nozze. E sono pronte a giurarsi amore eterno. A renderlo noto Leggo. Il matrimonio tra le due si svolgerà sabato 2 luglio in Toscana, in una location da sogno, ma lontano da occhi indiscreti. dove si svolgerà il matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale? Sono trascorsi ben due anni da quando la coppia è stata paparazzata per la prima volta in barca, durante una vacanza nel Cilento. Quelle immagini erano state pubblicate sul settimanale Oggi, poi poco dopo era arrivata la conferma dalle due. Il loro amore va avanti e adesso sono pronte per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 giugno 2022) Il giorno tanto atteso è quasi arrivato:, la nota cantante, e, l’ex fidanzata di Silvia Berlusconi convoleranno a. E sono pronte a giurarsi amore eterno. A renderlo noto Leggo. Il matrimonio tra le due si svolgerà sabato 2 luglio in Toscana, in una location da sogno, ma lontano da occhi indiscreti.si svolgerà il matrimonio tra? Sono trascorsi ben due anni da quando la coppia è stata paparazzata per la prima volta in barca, durante una vacanza nel Cilento. Quelle immagini erano state pubblicate sul settimanale Oggi, poi poco dopo era arrivata la conferma dalle due. Il loro amore va avanti e adesso sono pronte per il ...

IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - fanpage : La cantautrice Paola Turci e Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, stanno per sposarsi. Il matrimoni… - RodrigoB_orgia : La stessa Pascale che stando alle notizie sposerà Paola Turci questo sabato in Toscana. Conclusione: Berlusconi ha… - epynefrina : Paola Turci è saffica? abbiamo vinto -