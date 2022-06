Pagamenti col Pos, da oggi multe per i gestori che non lo hanno (Di giovedì 30 giugno 2022) Scattano dal 30 giugno multe e sanzioni per commercianti, artigiani e professionisti che non accettano i Pagamenti tramite Pos. Ovvero il dispositivo che serve a gestire i Pagamenti elettronici con bancomat o carte di credito. Non è certo da adesso che esiste l’obbligo per i commercianti di dotarsi del Pos, una regola che invece esiste da molti anni in Italia. Nel 2012, dieci anni fa, per la prima volta si stabilì questa normativa, nel decreto legge 179. Tuttavia fino a oggi si è procrastinata l’entrata in vigore delle multe per commercianti, esercenti, gestori che non offrono al cliente la possibilità di usufruire del Pos. Di fatto, quindi, i commercianti avevano libertà di non accettare Pagamenti elettronici senza rischiare di incorrere in alcuna sanzione. Buona ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 giugno 2022) Scattano dal 30 giugnoe sanzioni per commercianti, artigiani e professionisti che non accettano itramite Pos. Ovvero il dispositivo che serve a gestire ielettronici con bancomat o carte di credito. Non è certo da adesso che esiste l’obbligo per i commercianti di dotarsi del Pos, una regola che invece esiste da molti anni in Italia. Nel 2012, dieci anni fa, per la prima volta si stabilì questa normativa, nel decreto legge 179. Tuttavia fino asi è procrastinata l’entrata in vigore delleper commercianti, esercenti,che non offrono al cliente la possibilità di usufruire del Pos. Di fatto, quindi, i commercianti avevano libertà di non accettareelettronici senza rischiare di incorrere in alcuna sanzione. Buona ...

