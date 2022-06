Oltre il transistor | arrivano i memristor | chip con la memoria

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 giugno 2022) Era il 1947 quando nei laboratori della Bell fu creato un dispositivo elettronico più piccolo e in grado di funzionare anche a temperature più basse rispetto alle valvole, consumando anche molta meno energia. Usati dapprima nella forma più elementare come interruttori, invasero i circuiti di radio, calcolatrici e telefoni costituendo la tecnologia dei semiconduttori. Successivamente, spinti dalla ricerca spaziale, a sostituirli in determinate applicazioni arrivarono i circuiti integrati, oggetti che sono evoluti fino a consentire elaborazioni e memorie complesse ad alta velocità. Ma anche la miniaturizzazione ha un limite, e oggi arriva il, un dispositivo elettronico ipotizzato negli anni Settanta ma realizzabile da poco tempo che emula l'interruttore binario (On-Off) regolando gli stati di conducibilità interna in base alla resistenza della corrente che lo ...