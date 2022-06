Non è la Rai, le ombre del programma di Gianni Boncompagni: le minacce e la paura, “solo a casa mi sentivo al sicuro” (Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi, 27 anni fa, andava in onda l’ultima puntata di Non è la Rai. Quel giorno decine di ragazze sono state per l’ultima volta dirette dal nume tutelare della trasmissione, Gianni Boncompagni: hanno riso, si sono abbracciate ed hanno pianto: hanno speso fiumi di lacrime per l’avventura che aveva dato fama, gloria e adorazione ad una generazione di adolescenti che dal nulla erano arrivate all’Olimpo: dai giochi infantili avevano preso un diretto per la fama e si erano trovate glorificate dalla telecamera. Quell’orda di ragazze acqua e sapone, in costume sul bordo di una piscina, hanno visto forse troppo presto i due volti del successo: il senso di divinità che può regalare e, dall’altra parte, l’incubo in cui una fama esagerata ed arrivata troppo presto può provocare. Tre ex ragazze di Non è la Rai che oggi hanno totalmente cambiato vita hanno ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi, 27 anni fa, andava in onda l’ultima puntata di Non è la Rai. Quel giorno decine di ragazze sono state per l’ultima volta dirette dal nume tutelare della trasmissione,: hanno riso, si sono abbracciate ed hanno pianto: hanno speso fiumi di lacrime per l’avventura che aveva dato fama, gloria e adorazione ad una generazione di adolescenti che dal nulla erano arrivate all’Olimpo: dai giochi infantili avevano preso un diretto per la fama e si erano trovate glorificate dalla telecamera. Quell’orda di ragazze acqua e sapone, in costume sul bordo di una piscina, hanno visto forse troppo presto i due volti del successo: il senso di divinità che può regalare e, dall’altra parte, l’incubo in cui una fama esagerata ed arrivata troppo presto può provocare. Tre ex ragazze di Non è la Rai che oggi hanno totalmente cambiato vita hanno ...

RadioItalia : Non perdetevi l'appuntamento con la prima puntata di #TimSummerHits! Tanti gli artisti sul palco di Piazza del Popo… - reportrai3 : Pnrr: un'opportunità senza precedenti che rischia però di travolgere il paese, perché, se non non si realizzano le… - Giorgiolaporta : “Ma come è venuto in mente alla #Nato di mettere i missili in casa di #Putin? Un magistrale Bruno #Vespa di qualche… - alain240995 : @PaPaganini @fracortellessa Attività che le consiglio vivamente quella di andare a telline, invece di fare imbarazz… - AllegrettiLidia : RT @giffonifilmfest: #NicolasMaupas a #Giffoni2022 il 24 luglio powered by #Comix! Uno dei volti noti della serie RAI vincitrice dei Nastri… -