"Mi ritiro dalle primarie". Cancelleri s'immola per salvare Conte (Di giovedì 30 giugno 2022) Il senatore 5S Giancarlo Cancelleri rinuncia a correre per le primarie di centrosinistra in Sicilia, togliendo Conte e Grillo dallo scontro politico sul vincolo del doppio mandato che rischiava di azzoppare ulteriormente l'avvocato. "La discussione era paradossale" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) Il senatore 5S Giancarlorinuncia a correre per ledi centrosinistra in Sicilia, togliendoe Grillo dallo scontro politico sul vincolo del doppio mandato che rischiava di azzoppare ulteriormente l'avvocato. "La discussione era paradossale"

Pubblicità

pastaIpesto : dovevo fare tre capitoli dalle 9 alle 12 sono le 12:19 e ho a malapena finito il primo e comunque non mi ricordo un cazz0 io mi ritiro - Sal_FuoriSede : ?? Giornata dedita ai test atletici e visite mediche in vista del ritiro. ?? Oggi tocca ai giovani (rientranti dai p… - Il_Nerdastro : #CameronDiaz is Back (In Action)! Ci voleva #Netflix per convincerla ad uscire dal suo ritiro dalle scene: sarà inf… - MrFox_86 : Visto l'avvicinarsi del mio ritiro dalle scene della zoccolaggine, cercasi #passivah 20enne da nominare come erede… - Salvo2410libero : A 15 anni in estate intervistavo i giocatori in ritiro a Trigoria mentre i miei amici andavano al mare. Poche ore,… -