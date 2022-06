Mertens ai saluti, Correa idea per il Napoli (Di giovedì 30 giugno 2022) Il contratto di Dries Mertens scade oggi ed il Napoli deve inevitabilmente pensare ad un sostituto. Le due parti sono rimaste distanti, anche nei rapporti, freddi ed informali, e questo non ha di certo favorito la soluzione del problema. Ma la società azzurra non è rimasta ferma a guardare, anzi ha scandagliato il mercato, ben sapendo che si poteva arrivare a questo punto. Sul taccuino del Napoli è finito il nome di Joaquin Correa 27enne di proprietà dell’Inter che con l’acquisto di Lukaku deve smaltire la rosa degli attaccanti visto che in programma ha pure l’acquisto di Dybala. Correa al Napoli: la formula Secondo quanto riferisce Il Mattino la pista di mercato è tutt’altro che da scartare, anche perché i nerazzurri hanno la necessità di vendere e Correa potrebbe ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 giugno 2022) Il contratto di Driesscade oggi ed ildeve inevitabilmente pensare ad un sostituto. Le due parti sono rimaste distanti, anche nei rapporti, freddi ed informali, e questo non ha di certo favorito la soluzione del problema. Ma la società azzurra non è rimasta ferma a guardare, anzi ha scandagliato il mercato, ben sapendo che si poteva arrivare a questo punto. Sul taccuino delè finito il nome di Joaquin27enne di proprietà dell’Inter che con l’acquisto di Lukaku deve smaltire la rosa degli attaccanti visto che in programma ha pure l’acquisto di Dybala.al: la formula Secondo quanto riferisce Il Mattino la pista di mercato è tutt’altro che da scartare, anche perché i nerazzurri hanno la necessità di vendere epotrebbe ...

Pubblicità

capuanogio : #Mertens ai saluti, per il #Napoli spunta l'idea #Correa dall'#Inter. L'argentino potrebbe essere il nuovo attaccan… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #Mertens ai saluti, per il #Napoli spunta l'idea #Correa dall'#Inter. L'argentino potrebbe essere il nuovo attaccante, serv… - napolipiucom : Mertens ai saluti, Correa idea per il Napoli #CalcioNapoli #calciomercatonapoli #Correa #napoli #ForzaNapoliSempre… - ML_4fun : RT @capuanogio: #Mertens ai saluti, per il #Napoli spunta l'idea #Correa dall'#Inter. L'argentino potrebbe essere il nuovo attaccante, serv… - franser_real : RT @capuanogio: #Mertens ai saluti, per il #Napoli spunta l'idea #Correa dall'#Inter. L'argentino potrebbe essere il nuovo attaccante, serv… -