Mercedes-Benz - Addio a Classe A e Classe B dal 2025? Una nota di Stoccarda chiarisce i piani (Di giovedì 30 giugno 2022) La testata tedesca Handelsblatt, citando fonti interne alla Mercedes-Benz, ha pubblicato nei giorni scorsi un'anticipazione circa una fondamentale scelta strategica presa in merito ai modelli della fortunata famiglia a trazione anteriore e motore trasversale: stando a quanto riportato dal quotidiano finanziario, il board della Stella avrebbe deciso di ridurre considerevolmente la gamma compatta a partire dal 2025, dando l'Addio a due dei suoi pilastri, la Classe A e la Classe B, e trasformandolo in quello che diventerà il futuro gruppo "Core Luxury", nuovo gradino di ingresso nell'offerta della Casa. La precisazione di Stoccarda. Una notizia "bomba" che non ha mancato di far discutere, e che ha spinto la stessa Casa di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 giugno 2022) La testata tedesca Handelsblatt, citando fonti interne alla, ha pubblicato nei giorni scorsi un'anticipazione circa una fondamentale scelta strategica presa in merito ai modelli della fortunata famiglia a trazione anteriore e motore trasversale: stando a quanto riportato dal quotidiano finanziario, il board della Stella avrebbe deciso di ridurre considerevolmente la gamma compatta a partire dal, dando l'a due dei suoi pilastri, laA e laB, e trasformandolo in quello che diventerà il futuro gruppo "Core Luxury", nuovo gradino di ingresso nell'offerta della Casa. La precisazione di. Una notizia "bomba" che non ha mancato di far discutere, e che ha spinto la stessa Casa di ...

