"Ma allora c***...". Caos al Tg1, la faccia della conduttrice dice tutto, cala il gelo (Di giovedì 30 giugno 2022) Terribile figuraccia in diretta al Tg1. Nella edizione delle 8 del mattino di ieri 29 giugno, infatti, si è assistito a un bello scivolone. Ad un certo punto la conduttrice Perla Di Poppa ha dato la parola a Enrico Bona, inviato in Ucraina, per tutti gli aggiornamenti dal fronte. Il giornalista però nonostante appaia in diretta con tanto di collegamento audio e video, non riesce a sentire nulla dallo studio. Quindi sbotta: "Ma allora ca***!". Una frase che pronuncia mentre guarda il suo cellulare e che tutti gli spettatori, ovviamente, sentono. Quindi la conduttrice, in evidente imbarazzo per quello a cui tutti hanno appena assistito, prova a prendere tempo e dice: "allora andiamo avanti parlando di Ucraina, facciamo il punto di questa ultima giornata di guerra con Giulia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Terribile figuraccia in diretta al Tg1. Nella edizione delle 8 del mattino di ieri 29 giugno, infatti, si è assistito a un bello scivolone. Ad un certo punto laPerla Di Poppa ha dato la parola a Enrico Bona, inviato in Ucraina, per tutti gli aggiornamenti dal fronte. Il giornalista però nonostante appaia in diretta con tanto di collegamento audio e video, non riesce a sentire nulla dallo studio. Quindi sbotta: "Maca***!". Una frase che pronuncia mentre guarda il suo cellulare e che tutti gli spettatori, ovviamente, sentono. Quindi la, in evidente imbarazzo per quello a cui tutti hanno appena assistito, prova a prendere tempo e: "andiamo avanti parlando di Ucraina,mo il punto di questa ultima giornata di guerra con Giulia ...

