Lo ius scholae è una legge di destra proposta dalla sinistra (Di giovedì 30 giugno 2022) Lo ius scholae è una legge di destra. Lo dice il fatto che individua il concetto di nazione non nella permanenza su un territorio né sull'appartenenza a una comunità bensì nell'adesione a un orizzonte culturale che viene trasmesso uniformemente dalle cattedre di stato. È una legge financo meritocratica, dato che opera una distinzione nei diritti fra chi ha studiato e chi no. È una legge un po' umbertina, che attribuisce alla scuola il compito di non insegnare solo a leggere scrivere e far di conto ma anche ad abbracciare il carattere nazionale, come ai tempi di "Cuore" di Edmondo De Amicis: di fatto, promuove la maestrina dalla penna rossa all'ufficio immigrazione. È una legge che non sarebbe dispiaciuta a Massimo d'Azeglio, poiché si pone ...

