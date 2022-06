Custodiva 430 kg di sigarette | preso contrabbandiere a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoben 430 chili di “bionde” illegali, che gli sono costate le manette, il 62enne Alfonso Canonico, arrestato dai carabinieri durante una serie di controlli eseguiti a. I militari dell‘Arma di Agnano e Bagnoli sono stati impegnati in un servizio a largo raggio tra Fuorigrotta e Bagnoli con diverse perquisizioni domiciliari e nelle aree condominiali delle zone maggiormente sensibili. Nella lente dei controlli, pregiudicati e persone già note alle forze dell’ordine. Durante le operazioni i Carabinieri hanno perquisito un box a via Righi in zona ippodromo. Il locale era nella disponibilità del 62enne e tra le bottiglie d’acqua, le buste di patatine e bevande varie la scoperta. Arrestato, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. L'articolo proviene ...