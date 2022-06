Continua l'escalation del caldo: nel weekend attesi picchi di 44 gradi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Caronte, l'anticiclone africano, Continua a tenere nella sua morsa l'Italia. E nel fine settimana la colonnina di mercurio continuerà a salire, raggiungendo picchi di 44 gradi. A disegnare lo scenario decisamente poco rassicurante sono gli esperti del sito www.ilmeteo.it, ricordando come nel nostro Paese si registrino temperature sopra la media stagionale ormai dal 10 maggio, nonostante alcuni temporali violenti che rinfrescano l'aria per poche ore e creano solo danni. L'ondata di caldo africana, partita dieci giorni fa, sempre secondo ilmeteo.it è destinata a durare "almeno un'altra settimana, con i primi segnali di cedimento attesi al nord non prima di mercoledì 6 luglio". Dopo qualche pioggia, anche violenta, al Nord, "nel weekend si avranno temperature fino a 39-40 ... Leggi su agi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Caronte, l'anticiclone africano,a tenere nella sua morsa l'Italia. E nel fine settimana la colonnina di mercurio continuerà a salire, raggiungendodi 44. A disegnare lo scenario decisamente poco rassicurante sono gli esperti del sito www.ilmeteo.it, ricordando come nel nostro Paese si registrino temperature sopra la media stagionale ormai dal 10 maggio, nonostante alcuni temporali violenti che rinfrescano l'aria per poche ore e creano solo danni. L'ondata diafricana, partita dieci giorni fa, sempre secondo ilmeteo.it è destinata a durare "almeno un'altra settimana, con i primi segnali di cedimentoal nord non prima di mercoledì 6 luglio". Dopo qualche pioggia, anche violenta, al Nord, "nelsi avranno temperature fino a 39-40 ...

