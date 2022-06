Ci sono tanti modi di essere trans (Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi chi s’identifica con un genere diverso da quello assegnato alla nascita non deve più per forza modificare il proprio corpo. Ma la richiesta di interventi per cambiare sesso è ancora alta, anche tra i giovani. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi chi s’identifica con un genere diverso da quello assegnato alla nascita non deve più per forzaficare il proprio corpo. Ma la richiesta di interventi per cambiare sesso è ancora alta, anche tra i giovani. Leggi

FontanaPres : Ho confermato la disponibilità a continuare il mio lavoro per la grande comunità lombarda, che è molto più di una r… - borghi_claudio : incontro gente che abita in città dove ci sono i ballottaggi e che pensava che le elezioni fossero finite due setti… - reportrai3 : Oggi bisogna riflettere se investire in nuovi invasi per uso agricolo e potabile e lì c'è un dibattito importante p… - biancacle : RT @Titty48286633: #Michiamanobambinaspeciale sono umana come tanti ho un cuore che batte forte amo ho due gambe braccia e mani rido alla v… - sisalvichivuole : @Ile2S @AgrandeAt solo che ne avevo solo 2, famiglie straniere con tanti bambini avevano tutto gratis e le tasse le… -