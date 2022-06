Pubblicità

infoiteconomia : Borsa: Europa pesante, verso peggior semestre dal 2008 - fisco24_info : Borsa: Europa chiude in netto calo con i timori recessione: Parigi (-1,8%), Londra (-1,96%), Francoforte (-1,69%) - MKT_INS : Chiusura #Borsa: Il #FtseMib di Milano cede il 2,5% a 21.293 punti, sottotono come il #Ftse100 di Londra (-2,0%), i… - infoiteconomia : Borsa: Europa amplia il calo con Wall Street, Stoxx 600 -2% - infoiteconomia : Borsa: Europa peggiora dopo avvio Wall Street, Milano -3% (RCO) - Il Sole 24 ORE -

Le Borse europee chiudono in netto calo con i timori di una recessione globale, dopo le affermazioni del Presidente della Fed, Jerome Powell, sulle prossime mosse per contrastare l'inflazione. I ......firma un semestre di lacrime e sangue che si chiude oggi con una seduta in profondo rosso in. Secondo il Financial Times la voragine delladi New York nell'anno in corso si aggira sulla ...Un intervento straordinario di circa due milioni di euro complessivi consentirà a quasi 700 studenti dell'Università Cattolica di ottenere una borsa di studio in denaro oltre all'esenzione dalle tasse ...Milano maglia nera (-2,47%). L'Euro Stoxx 600, composto da 600 delle principali capitalizzazioni di mercato europee, ha ceduto l'1,6%, archiviando il primo semestre dell'anno con una perdita del 17% ...