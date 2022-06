Bonus psicologo 2022, decreto in Gazzetta Ufficiale: a chi spetta e come fare domanda (Di giovedì 30 giugno 2022) . Si attende la data a partire dalla quale sarà possibile inviare le domande per beneficiare dell’iniziativa. Bonus psicologo 2022, decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale Il decreto attuativo relativo al Bonus psicologo 2022 firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di lunedì 27 giugno. La misura prevede un contributo corrispondente a 600 euro per ogni cittadino italiano che abbia un reddito inferiore ai 50 mila euro lordi all’anno e senta il bisogno di sottoporsi a sedute di psicoterapia. L’iniziativa prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2022 ed è rivolta ai cittadini italiani che, a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) . Si attende la data a partire dalla quale sarà possibile inviare le domande per beneficiare dell’iniziativa.pubblicato inIlattuativo relativo alfirmato dal ministro della Salute Roberto Speranza è stato pubblicato innella giornata di lunedì 27 giugno. La misura prevede un contributo corrispondente a 600 euro per ogni cittadino italiano che abbia un reddito inferiore ai 50 mila euro lordi all’anno e senta il bisogno di sottoporsi a sedute di psicoterapia. L’iniziativa prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per iled è rivolta ai cittadini italiani che, a ...

