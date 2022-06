Biglietti Napoli-Anaune: svelati i prezzi della prima amichevole della stagione (Di giovedì 30 giugno 2022) Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli dell’inizio della prossima stagione. Il campionato è appena finito ma è già tempo di ricominciare. Da oltre dieci anni, ricominciare e nuova stagione, per i tifosi del Napoli è sinonimo di Diamro. L’ormai tradizionale ritiro degli azzurri è l’occasione per molti tifosi di poter vedere da vicino i propri beniamini e poter stare a stretto contatto con i campioni del Napoli. Napoli ritiro Dimaro La Società Sportiva Calcio Napoli, ha da poco reso noti i prezzi per la prima amichevole stagionale della squadra di Spalletti. Gli azzurri scenderanno in campo per la prima volta il 14 luglio alle ore 18 contro la ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 giugno 2022) Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli dell’inizioprossima. Il campionato è appena finito ma è già tempo di ricominciare. Da oltre dieci anni, ricominciare e nuova, per i tifosi delè sinonimo di Diamro. L’ormai tradizionale ritiro degli azzurri è l’occasione per molti tifosi di poter vedere da vicino i propri beniamini e poter stare a stretto contatto con i campioni delritiro Dimaro La Società Sportiva Calcio, ha da poco reso noti iper lastagionalesquadra di Spalletti. Gli azzurri scenderanno in campo per lavolta il 14 luglio alle ore 18 contro la ...

