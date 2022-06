Barbie | l' urlo di Ryan Gosling in versione Ken diventa virale online

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 30 giugno 2022) Dal set diarriva un videoto rapidamentein cui si vedeinKen mentre urla. Le riprese del filmcon star Margot Robbie estanno scatenando i commenti dei fan e un nuovo video èto in breve tempo. Su Twitter è infatti apparso un breve momento dal set in cui l'attore canadese ha una reazione davvero esilarante.interpreta in, il progetto scritto e diretto da Greta Gerwig, unadi Ken. Dopo la prima foto ufficiale e gli scatti dal set in cui l'attore era ritratto insieme a Margot Robbie con costumi in stile ...