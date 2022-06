Ag. di Dragusin: «Sa che deve lavorare tanto. In futuro pronto per la Juve» (Di giovedì 30 giugno 2022) Le parole dell’agente di Dragusin: «Arriverà a livelli alti, si vedrà poi se la Juve avrà sbagliato oppure no» Florin Manea, agente di Radu Dragusin, è intervenuto a CMIT TV, parlando così del futuro del difensore, per il quale la Juve sta trattando l’addio al Genoa nell’operazione Cambiaso. ADDIO ALLA Juve – «Radu è rimasto deluso. Mi ha fatto vedere il messaggio di Chiellini che mi ha impressionato. Lui sa che deve lavorare tanto e ho fiducia in lui. In futuro sono convinto che sarà pronto per un grande club come la Juventus. Anche se l’anno scorso non è andato come volevamo, lui non mi sembra male. Certo, la Juve è a un livello altissimo e io non posso dire ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Le parole dell’agente di: «Arriverà a livelli alti, si vedrà poi se laavrà sbagliato oppure no» Florin Manea, agente di Radu, è intervenuto a CMIT TV, parlando così deldel difensore, per il quale lasta trattando l’addio al Genoa nell’operazione Cambiaso. ADDIO ALLA– «Radu è rimasto deluso. Mi ha fatto vedere il messaggio di Chiellini che mi ha impressionato. Lui sa chee ho fiducia in lui. Insono convinto che saràper un grande club come lantus. Anche se l’anno scorso non è andato come volevamo, lui non mi sembra male. Certo, laè a un livello altissimo e io non posso dire ...

