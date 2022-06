(Di giovedì 30 giugno 2022)– “E’ stato presentato ieri, 29 giugno 2022, il report annuale di Legambiente ‘Mare Monstrum’ (Clicca qui per leggere e scaricare il Rapporto “Mare Monstrum 2022”) che fotografa la situazione dellee del mare del nostro Paese sotto diversi aspetti. Il report riconosce il grande impegno messo dall’Amministrazione a tutela delledall’vismo e dal“. A dichiararlo in una nota stampa è il vicesindaco e assessore alla Riserva Statale del Litorale e alla Pianificazione urbanistica Ezio Di Genesio Pagliuca. “Un riconoscimento – sottolinea il Vicesindaco – che riguarda, purtroppo, solo ottoin tutta Italia e solo uno nel Lazio:, appunto. Legambiente cita l’abbattimento delle decine di costruzionive ...

Ai controlli telematici sono state affiancate verifiche contro gli, che hanno portato alla denuncia di 30 persone, e accertamenti negli esercizi commerciali e in tutti i mercati ...Nel 2021 ci sono state sette infrazioni e mezzo per ogni km di costa, frae inquinamento. Oltre 55 mila reati contestati contro il mare, con un business del mare violato che supera i 626 milioni di euro. Oltre la metà riguarda il ciclo illegale del cemento e l'... Abusi edilizi sulle coste, Fiumicino tra i pochi comuni ad abbattere l'illegalità Il comune di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, non sembra molto veloce nel guardare alcune istanze di condono, ed è molto strano specialmente se gli immobili da condonare insistono si in z ...Il business del mare violato è di oltre 626 milioni di euro. Sono state 24.900 le sanzioni, 20.485 le persone arrestate o denunciate, 7.021 i sequestri, 392 le società denunciate e 270 quelle sanziona ...