Ucraina, senza dazi è importazione record di auto usate. Anche di lusso (Di mercoledì 29 giugno 2022) La temporanea esenzione dai dazi ha rilanciato il mercato dell’auto usata in Ucraina. In tre mesi, tra aprile e fine giugno (quando scade la la misura varata dal governo), nel paese invaso dalle truppe russe sono state importate oltre 210.00 macchine di seconda mano. Lo ha rivelato il parlamentare ucraino Jaroslaw Schelesnjak attraverso il proprio canale Telegram, social sul quale è molto attivo per tenere informati non solo i connazionali, ma Anche i media esteri. L’operazione è finora costata oltre 630 milioni di euro all’erario del paese che ha votato la norma, questa la spiegazione, per supportare un veloce ricambio del parco circolante andato distrutto durante i combattimenti. La misura, destinata alle regioni coinvolte dal conflitto, doveva permettere all’esercito e a suoi uomini di acquistare veicoli per potersi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) La temporanea esenzione daiha rilanciato il mercato dell’usata in. In tre mesi, tra aprile e fine giugno (quando scade la la misura varata dal governo), nel paese invaso dalle truppe russe sono state importate oltre 210.00 macchine di seconda mano. Lo ha rivelato il parlamentare ucraino Jaroslaw Schelesnjak attraverso il proprio canale Telegram, social sul quale è molto attivo per tenere informati non solo i connazionali, mai media esteri. L’operazione è finora costata oltre 630 milioni di euro all’erario del paese che ha votato la norma, questa la spiegazione, per supportare un veloce ricambio del parco circolante andato distrutto durante i combattimenti. La misura, destinata alle regioni coinvolte dal conflitto, doveva permettere all’esercito e a suoi uomini di acquistare veicoli per potersi ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #25giugno Su #guerra e #pace in #Ucraina #Russia quello che sta accadendo sarebbe curioso se non fosse tragico. Mi… - _Nico_Piro_ : #22giugno stiamo entrando nel quinto mese di #guerra e come previsto il conflitto in #Ucraina si è afghanizzato, è… - matteosalvinimi : Stiamo accogliendo 150mila bimbi e donne dall'Ucraina, profughi veri in fuga da guerra vera, ben diversi da migliai… - Lellosmastello1 : @avantibionda Lo puoi denunciare senza mettere in mezzo l ucraina. Così sembri un leghista qualsiasi - ganjamanxxx1 : RT @ItalianPolitics: Il Governo Draghi pensa a inviare altri batch di cannoni all'Ucraina stabilendo il tutto per decreto e senza alcun pas… -