Pubblicità

FirenzePost : Tromba d’aria a Massa, Spezia, Aulla, Pontremoli: tetti scoperchiati, alberi pericolanti, dissesti statici - NazioneLaSpezia : Maltempo, tromba d'aria nello Spezzino: tetti scoperchiati e alberi sulle auto - GazzettadellaSp : Violenta tromba d'aria su Sarzana, abbattuti alberi e tralicci - ASlash16 : @Disagio4all Qui in Versilia tromba d'aria piena, abito vicino al mare e mi sono davvero spaventata (piove e tuona… - reteversilia : Massa, tromba d'aria nella zona dei Ronchi -

LA NAZIONE

Il maltempo dei giorni ha portato diversi danni in Bergamasca, a causa di violente trombeche si sono abbattute su abitazioni scoperchiando tetti " come accaduto a Seriate " e devastando i raccolti .... in particolare laha distrutto le coltivazioni di mais e ha allagato le risaie con il rischio che il raccolto del riso vada perso. L'allerta ora è per oggi, 28 giugno, per tutto il ... Maltempo, tromba d'aria nello Spezzino: tetti scoperchiati e alberi sulle auto