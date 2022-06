Traffico Roma del 29-06-2022 ore 09:30 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma trovati dalla redazione Traffico sostenuto sulle strade in direzione del Litorale sono in molti Romani che approfittando della giornata di festa oggi si celebrano i Santi Pietro e Paolo si stanno avviando verso la Costa laziale sul Raccordo Anulare abbiamo cose in carreggiata interna tra le uscite Anagnina e successivamente tra Laurentina e la Pontina bigodini esterna tra la Cristoforo Colombo Pontina sulla stessa Pontina abbiamo incolonnamenti tra il raccordo il video di Pratica di Mare in direzione quindi di Latina sull’Aurelia a coda tratti tra il raccordo anulare all’uscita di Aranova Fregene ci sono anche sulla Cristoforo Colombo tra il bivio per via di Malafede castelporziano nella periferia Est e la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente in via Osteria delle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdetrovati dalla redazionesostenuto sulle strade in direzione del Litorale sono in moltini che approfittando della giornata di festa oggi si celebrano i Santi Pietro e Paolo si stanno avviando verso la Costa laziale sul Raccordo Anulare abbiamo cose in carreggiata interna tra le uscite Anagnina e successivamente tra Laurentina e la Pontina bigodini esterna tra la Cristoforo Colombo Pontina sulla stessa Pontina abbiamo incolonnamenti tra il raccordo il video di Pratica di Mare in direzione quindi di Latina sull’Aurelia a coda tratti tra il raccordo anulare all’uscita di Aranova Fregene ci sono anche sulla Cristoforo Colombo tra il bivio per via di Malafede castelporziano nella periferia Est e la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente in via Osteria delle ...

