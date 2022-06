Sinner-Ymer oggi, Wimbledon 2022: orario 29 giugno, programma, tv, streaming (Di mercoledì 29 giugno 2022) Arriva il momento del secondo turno a Wimbledon 2022. L’Italia ha purtroppo perso la sua carta vincente, Matteo Berrettini, ritiratosi per una positività al Covid-19; le speranze azzurre di fare strada sull’erba sono dunque rivolte a Jannik Sinner, che lunedì ha vinto la prima sfida della sua carriera sui prati con Stan Wawrinka. Quest’oggi il suo avversario sarà Mikael Ymer. Lo svedese viene da un primo turno complicato; non per il successo su Daniel Altmaier, piegatosi in tre set, ma per la partita in sé, protrattasi in due giorni a causa del maltempo di lunedì. L’azzurro ha già affrontato tre volte il suo odierno avversario: il bilancio arride in suo favore con due successi, alle Next Gen Finals 2019 e al Roland Garros 2021, ed una sconfitta all’Open Sud de France. Il match tra Jannik ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Arriva il momento del secondo turno a. L’Italia ha purtroppo perso la sua carta vincente, Matteo Berrettini, ritiratosi per una positività al Covid-19; le speranze azzurre di fare strada sull’erba sono dunque rivolte a Jannik, che lunedì ha vinto la prima sfida della sua carriera sui prati con Stan Wawrinka. Quest’il suo avversario sarà Mikael. Lo svedese viene da un primo turno complicato; non per il successo su Daniel Altmaier, piegatosi in tre set, ma per la partita in sé, protrattasi in due giorni a causa del maltempo di lunedì. L’azzurro ha già affrontato tre volte il suo odierno avversario: il bilancio arride in suo favore con due successi, alle Next Gen Finals 2019 e al Roland Garros 2021, ed una sconfitta all’Open Sud de France. Il match tra Jannik ...

