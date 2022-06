Segnale debole di Dazn | la Serie A può tornare su Sky

(Di mercoledì 29 giugno 2022) La notizia circola da giorni ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Sky potrebbe, già dal prossimo campionato diA, consentire ai propri abbonati (con il pacchetto “Calcio” attivo) dia vedere ogni settimana tutte le dieci partite della massimadopo le lamentele all’indirizzo di. Nuove e più puntuali indicazioni dovrebbero arrivare per il mese di luglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La notizia circola da giorni ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Sky potrebbe, già dal prossimo campionato di Serie A , consentire ai propri abbonati (con il pacchetto ' Calcio ' attivo) di