Sarri: «Su Carnesecchi quello che dovevo dire l’ho già detto. Ora è un problema del ds e della società» (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky sul mercato della Lazio. In primo luogo su Marcos Antonio e Carnesecchi. “Marcos Antonio è un ragazzo giovane, c’era la possibilità di poterlo prendere, purtroppo per conseguenze molto spiacevoli. Avevamo un giocatore in quel ruolo di 35 anni in scadenza e quindi siamo andati a questo tipo di soluzione. Gli servirà qualche mese per adattarsi al calcio italiano e noi lo aspettiamo. Comunque ha già due anni di esperienza in Champions: penso ci possa far comodo. Carnesecchi? E’ un problema del direttore sportivo e della società. Vediamo quello che sceglieranno alla fine. quello che dovevo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’allenatoreLazio, Maurizio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky sul mercatoLazio. In primo luogo su Marcos Antonio e. “Marcos Antonio è un ragazzo giovane, c’era la possibilità di poterlo prendere, purtroppo per conseguenze molto spiacevoli. Avevamo un giocatore in quel ruolo di 35 anni in scadenza e quindi siamo andati a questo tipo di soluzione. Gli servirà qualche mese per adattarsi al calcio italiano e noi lo aspettiamo. Comunque ha già due anni di esperienza in Champions: penso ci possa far comodo.? E’ undelttore sportivo e. Vediamoche sceglieranno alla fine.che...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Romagnoli aspetta la #Lazio ancora per poco: c’è il #Fulham. #Sarri chiede di chiudere #Carnesecchi, #Tare spinge… - AlfredoPedulla : #Lotito fino in fondo per accontentare #Sarri su #Carnesecchi, primo e unico nome da noi fatto per porta. Offerta irrinunciabile - ArmandaGelsomin : RT @sportmediaset: Sarri, messaggio alla Lazio: 'Carnesecchi? Ho detto la mia, ora è un problema di Tare' #lazio #sarri #carnesecchi #marc… - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: Lazio, #Sarri: '#Carnesecchi? Quello che dovevo dire, l'ho detto. Ora tocca al ds e alla società. Su #MarcosAntonio...' https… - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: Lazio, Sarri: 'Marcos Antonio ci farà comodo. Carnesecchi? Vediamo che farà la società' #SkySport #Lazio #Sarri #MarcosAntoni… -