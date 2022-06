Sarri e il mercato frenato della Lazio: 'Lo so, la squadra verrà completata in corsa' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Difficoltà oggettive, ma esterne. La Lazio al momento ha perso tre giocatori (Luiz Felipe andato al Betis, Lucas Leiva tornato al Gremio e Strakosha), tutti a zero, chiudendo la trattativa con lo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Difficoltà oggettive, ma esterne. Laal momento ha perso tre giocatori (Luiz Felipe andato al Betis, Lucas Leiva tornato al Gremio e Strakosha), tutti a zero, chiudendo la trattativa con lo ...

Pubblicità

LALAZIOMIA : Sarri e il mercato frenato della Lazio: 'Lo so, la squadra verrà completata in corsa' - Gazzetta - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri sul mercato: «Quello che dovevo dire l'ho già detto. Carnesecchi? E' un ... - alepacia95 : @chimentimattia @salomone_l @RadioRadioWeb Comunque alla fine ok arriverà qualche “scommessa” di tare, vedi Gila, m… - sportli26181512 : Sarri e il mercato frenato della Lazio: 'Lo so, la squadra verrà completata in corsa': Sarri e il mercato frenato d… - Gazzetta_it : Sarri e il mercato frenato della Lazio: 'Lo so, la squadra verrà completata in corsa' -