Roma, ombra Superlega dietro la rinuncia al Gamper (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ci sarebbe la battaglia mai sopita nei confronti della Superlega europea dietro la rinuncia della Roma alla partecipazione alla prossima edizione del Trofeo Gamper. I giallorossi, che avrebbero dovuto affrontare il Barcellona il prossimo 6 agosto, hanno rinunciato alla manifestazione nei giorni scorsi sottolineando la necessità di trovare impegni meno impattanti per la preparazione atletica Calcio e Finanza.

