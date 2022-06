Rissa all’Università degli?Studi | studente finisce in ospedale

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 29 giugno 2022) di Erika Noschese È di un ferito lieve il bilancio dellaavvenuta ieri pomeriggiodegli Studi di Salerno, nei pressi della Palazzina F. Protagonisti due studenti, uno di 28 anni mentre l’altro un po’ più giovane, arrivati alle mani per una donna contesa. Sul posto i carabinieri della stazione di Mercato San Severino, agli ordini del comandante Carlo Santarpia che hanno avviato le indagini e ascoltato i primi testimoni dopo aver identificato entrambi i giovani. Dalla perquisizione non sono state ritrovate armi nè coltelli e questo conferma la teoria di una ferita provocata da un oggetto, un gioiello indossato dal ragazzo che ha colpito. Esclusa l’ipotesi di un accoltellamento, come inizialmente ipotizzato: stando a quanto emerso, infatti, uno dei due si sarebbe ferito a causa di un bracciale o un anello indossato dall’altro. ...