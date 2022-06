Quando inizia la nuova edizione di Ballando con le stelle su Rai 1 (Di mercoledì 29 giugno 2022) La nuova edizione di Ballando con le stelle che sta per cominciare sarà la numero 17. Alla conduzione confermatissima Milly Carlucci, volto storico del talent campione di ascolti del sabato sera di Rai 1. Anche quest’anno il programma dovrebbe scontrarsi con Tu si que vales, la corazzata in onda su Canale 5, che nella passata edizione ha confermato in toto la giuria (Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari), introducendo la novità di Giulia Stabile nel ruolo di inviata. Le sorprese non sono mancate nemmeno in casa Rai, dove la Carlucci ha sì perso Raimondo Todaro, approdato ad Amici, ma ha guadagnato una concorrente come Arisa, vincitrice dell’ultima edizione del talent e promossa nella giuria del nuovo Il Cantante Mascherato. Di seguito tutto quello da sapere su ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ladicon leche sta per cominciare sarà la numero 17. Alla conduzione confermatissima Milly Carlucci, volto storico del talent campione di ascolti del sabato sera di Rai 1. Anche quest’anno il programma dovrebbe scontrarsi con Tu si que vales, la corazzata in onda su Canale 5, che nella passataha confermato in toto la giuria (Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari), introducendo la novità di Giulia Stabile nel ruolo di inviata. Le sorprese non sono mancate nemmeno in casa Rai, dove la Carlucci ha sì perso Raimondo Todaro, approdato ad Amici, ma ha guadagnato una concorrente come Arisa, vincitrice dell’ultimadel talent e promossa nella giuria del nuovo Il Cantante Mascherato. Di seguito tutto quello da sapere su ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Quando inizia la nuova edizione di Ballando con le stelle su Rai 1 #ballandoconlestelle - massimo_rolli : Con ritardo, avendo aspettato che le cose di calmassero un po', dico la mia sull'aborto. Penso che dire quando iniz… - Millazena : Quando la mia mente inizia ad andare in direzioni nocive, faccio spesso l'esercizio di ricordare una delle cose più… - JacopoPacchioli : RT @imalexwyse: quel momento, quel momento dove la mia voce finisce ed inizia la vostra, quando non canto più per voi perché diventiamo una… - OEddans_ : @ParticipioPart @gemavideo76 Poi quando gli dici che può venire quando vuole il minacciatore inizia a insultare a caso e ti blocca -