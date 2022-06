Omicron 5, milioni di positivi “nascosti”: l’Italia rischia di chiudere a luglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ondata di Omicron 5 ha fatto crescere a dismisura il numero di positivi in Italia. Di questi molti sono “nascosti”: nel momento in cui un paziente ha una diagnosi di tampone positivo, infatti, dovrebbe avvisare il medico di famiglia e il ministero. ma molti decidono di non farlo perché attualmente il virus è cambiato. Con questa ondata di contagi, l’Italia rischia un nuovo lockdown a luglio. (Continua dopo la foto…) Omicron, la pessima notizia poco fa. Questa non ci voleva: ecco cos’hanno scoperto Cos’è la variante Omicron Omicron è una variante del Covid-19. Essa è stata rilevata per la prima volta in Botswana, in Africa, il 9 novembre 2021. È stata nominata con la lettera greca Omicron e classificata ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ondata di5 ha fatto crescere a dismisura il numero diin Italia. Di questi molti sono “”: nel momento in cui un paziente ha una diagnosi di tampone positivo, infatti, dovrebbe avvisare il medico di famiglia e il ministero. ma molti decidono di non farlo perché attualmente il virus è cambiato. Con questa ondata di contagi,un nuovo lockdown a. (Continua dopo la foto…), la pessima notizia poco fa. Questa non ci voleva: ecco cos’hanno scoperto Cos’è la varianteè una variante del Covid-19. Essa è stata rilevata per la prima volta in Botswana, in Africa, il 9 novembre 2021. È stata nominata con la lettera grecae classificata ...

