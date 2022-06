Napoli, Kvaratskhelia e il retroscena di mercato: stava firmando per la Juve, poi Paratici… (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il suo è uno dei nomi più attesi del nuovo Napoli, non solo per la sua complessità. C’è tanta curiosità di vedere Khvicha Kvaratskhelia in azzurro, una sensazione alimentata dalle parole rilasciate nelle ultime ore dal giocatore e dal suo agente che hanno svelato qualche retroscena sulla trattativa: “Avevamo un pre-accordo con la Juventus ma poi Paratici è andato via al Tottenham. Se non fosse andato via, oggi Khvicha avrebbe vestito il bianconero”, ha dichiarato l’agente del georgiano, Mamuka Jugeli. “Oltre alla Juventus anche il milan aveva chiesto informazioni ma solo il Napoli si è mosso concretamente”. L’attaccante ha poi sottolineato come Luciano Spalletti sia stato fondamentale per il buon esito della trattativa: “Abbiamo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il suo è uno dei nomi più attesi del nuovo, non solo per la sua complessità. C’è tanta curiosità di vedere Khvichain azzurro, una sensazione alimentata dalle parole rilasciate nelle ultime ore dal giocatore e dal suo agente che hanno svelato qualchesulla trattativa: “Avevamo un pre-accordo con lantus ma poi Paratici è andato via al Tottenham. Se non fosse andato via, oggi Khvicha avrebbe vestito il bianconero”, ha dichiarato l’agente del georgiano, Mamuka Jugeli. “Oltre allantus anche il milan aveva chiesto informazioni ma solo ilsi è mosso concretamente”. L’attaccante ha poi sottolineato come Luciano Spalletti sia stato fondamentale per il buon esito della trattativa: “Abbiamo ...

