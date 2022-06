Mondiali nuoto | doppietta italiana | Gregorio Paltrinieri oro e Acerenza argento nella 10km di fondo «Insieme sul podio è stupendo»

Pubblicità

BUDAPEST (UNGHERIA) " Italfondo da sogno nella 10 chilometri maschile aidiin acque libere di Budapest. Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro chiudendo la sua prova in 1h'50'56": il fuoriclasse azzurro ha preceduto Domenico Acerenza, argento, in ...Un immenso Domenico Acerenza chiude i Mondiali di nuoto con due medaglie, un bronzo e un argento. Applausi per il nuotatore 27enne di Sasso di Castalda, che ai Mondiali di nuoto in Ungheria, a ...Mi è servita però per rompere il ghiaccio e ripartire". Greg a quota 4 medaglie a Budapest Con l'oro nella 10 km salgono a quattro le medaglie di Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto di Budapest.