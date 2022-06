Mercato – Salernitana su Pirola, l’Inter vuole mantenere la recompra: le ultime (Di mercoledì 29 giugno 2022) Salernitana su Lorenzo Pirola con Inter che vuole mantenere la recompra Sfumata la permanenza al Monza, per Lorenzo Pirola si fa largo l’ipotesi Salernitana. Il club campano sta trattando con l’Inter che per il difensore che chiede 8 milioni di euro e di mantenere il diritto di recompra ad una cifra stabilita fin da subito. “Il Monza ha preso Carboni da Cagliari e praticamente ha “mollato” Pirola. l’Inter, che lo valuta 8 milioni, ha una proposta dalla Salernitana e potrebbe cederlo a patto che i campani accettino di inserire una “recompra” ovvero diano ai nerazzurri la possibilità di riacquistarlo dopo 24 mesi a una cifra che verrà stabilita ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022)su Lorenzocon Inter chelaSfumata la permanenza al Monza, per Lorenzosi fa largo l’ipotesi. Il club campano sta trattando conche per il difensore che chiede 8 milioni di euro e diil diritto diad una cifra stabilita fin da subito. “Il Monza ha preso Carboni da Cagliari e praticamente ha “mollato”, che lo valuta 8 milioni, ha una proposta dallae potrebbe cederlo a patto che i campani accettino di inserire una “” ovvero diano ai nerazzurri la possibilità di riacquistarlo dopo 24 mesi a una cifra che verrà stabilita ...

