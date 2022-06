LIVE Ungheria-Italia 7-11 pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: magico Settebello! (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’28” L’Italia fa trascorrere i 30? e non tira. 1’56” Vamos accorcia in superiorità numerica. 8-11, ma ora basta amministrare, non bisogna commettere leggerezze. 7-11 RETEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! RETEEEEEEEEEEEE!!! IL COLPO DI GRAZIAAAAAAAAAAAAAAA!! ECHENIQUEEEEEEEEEEEEE LA CHIUDEEEEEEEE!!! Ungheresi ammutoliti! 2’42” E’ FUORI, FUORI, FUORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! E’ QUASI FATTA! Cala il gelo a Budapest…Diamogli il colpo di grazia! 3’01” “Solita” espulsione per l’Ungheria. Definitiva per Dolce. Time-out Ungheria. 3’24” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL!!! DI FULVIO IMPLACABILEEEEEEEEEE!!! Uomo in più per l’Italia, assist di Damonte e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1’28” L’fa trascorrere i 30? e non tira. 1’56” Vamos accorcia in superiorità numerica. 8-11, ma ora basta amministrare, non bisogna commettere leggerezze. 7-11 RETEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! RETEEEEEEEEEEEE!!! IL COLPO DI GRAZIAAAAAAAAAAAAAAA!! ECHENIQUEEEEEEEEEEEEE LA CHIUDEEEEEEEE!!! Ungheresi ammutoliti! 2’42” E’ FUORI, FUORI, FUORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! E’ QUASI FATTA! Cala il gelo a Budapest…Diamogli il colpo di grazia! 3’01” “Solita” espulsione per l’. Definitiva per Dolce. Time-out. 3’24” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL!!! DI FULVIO IMPLACABILEEEEEEEEEE!!! Uomo in più per l’, assist di Damonte e ...

