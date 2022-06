LIVE Sinner-Ymer 6-4 6-3 5-7, Wimbledon 2022 in DIRETTA: lo svedese conquista in rimonta il terzo set (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Mikael Ymer riapre tutto sul campo 3! Jannik Sinner si fa rimontare nel terzo set perdendo per 7 giochi a 5 complice le giocate dello svedese che ha con caparbietà ha annullato varie palle break e riaperto tutto. FINE terzo SET 5-7 terzo SET Ymer SI VOLA AL QUARTO 15-40 DUE PALLE BREAK E SET POINT Ymer 15-30 SPINGE Ymer IN RISPOSTA 15-15 Servizio e diritto in rete di Sinner. 15-0 Buon inizio di Sinner nel game. 5-6 Ymer RESTA AVANTI NEL terzo SET 40-30 Ymer non trova la soluzione corretta in uscita dal servizio. 30-30 Gran recupero di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40 Mikaelriapre tutto sul campo 3! Janniksi fare nelset perdendo per 7 giochi a 5 complice le giocate delloche ha con caparbietà ha annullato varie palle break e riaperto tutto. FINESET 5-7SETSI VOLA AL QUARTO 15-40 DUE PALLE BREAK E SET POINT15-30 SPINGEIN RISPOSTA 15-15 Servizio e diritto in rete di. 15-0 Buon inizio dinel game. 5-6RESTA AVANTI NELSET 40-30non trova la soluzione corretta in uscita dal servizio. 30-30 Gran recupero di ...

