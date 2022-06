Incontri d'autore al Libraccio di Firenze. 'Dio è in pausa pranzo' con il regista Coppini - Cosa Fare (Di mercoledì 29 giugno 2022) Incontro con il regista Coppini per "Dio è in pausa pranzo" al Libraccio E' ormai tutto pronto per l' attesa presentazione del film, uscito da pochi giorni in home video, " Dio è in pausa pranzo " di ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 29 giugno 2022) Incontro con ilper "Dio è in" alE' ormai tutto pronto per l' attesa presentazione del film, uscito da pochi giorni in home video, " Dio è in" di ...

Pubblicità

venti4ore : Incontri d’autore al Libraccio di Firenze. ‘Dio è in pausa pranzo’ con il regista Coppini - chrdioc : “Un’estate in cerca d’autore”: dalla Biblioteca Paroniana un nuovo programma di incontri letterari. Si parte il 13… - Rietilife : “Un’estate in cerca d’autore”: dalla Biblioteca Paroniana un nuovo programma di incontri letterari. Si parte il 13… - FrontieraRieti : Al via la rassegna letteraria “Un’estate in cerca d’autore”, ideata dalla Biblioteca Comunale Paroniana e realizzat… - Comune_Rieti : “Un’estate in cerca d’autore”: dalla Biblioteca Paroniana un nuovo programma di incontri letterari. Si parte il 13… -